Заховайло: Во втором тайме на фоне усталости у Динамо начались проблемы в центральном треугольнике

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал итог матча квалификационного раунда Лиги Чемпионов Славия – Динамо (1:1).

"Позитивный ли результат с выезда? Это очень хорошо, но необходимо сделать вывод! Славия будет биться до конца...

Хорошо вошли в игру, первые пятнадцать минут я бы сказал шли по плану. Но к середине первого тайма Динамо начало позволять Славии играть в их футбол. Об этом много было сказано перед игрой. Вербич откровенно отыграл свой не лучший матч, хотя и забил нужный гол.

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Во втором тайме, на фоне усталости начались проблемы в центральном треугольнике. Логические замены были проведены – но киевляне забыли про подборы возле своей штрафной. При счёте 0:1 пошел навал.

Я хорошо знаю Славию... В этих моментах они начинают авантюру в своих защитных порядках. Я надеялся что Динамо этим воспользуется... Но, к сожалению, Славия смогла додавить.

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Ждёт ответный матч в Киеве... Славия на выезде играет совсем в другом ключе. Вместо Шкоды выйдет Тецел, и в паре с Сикорой будут строить быстрые атаки. Внимание... Нужно сделать выводы",– написал Заховайло в Facebook.

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездногоматча.

Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве.