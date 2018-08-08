Заховайло: В другому таймі на тлі втоми у Динамо почалися проблеми в центральному трикутнику

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло прокоментував підсумок матчу кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів Славія – Динамо (1:1).

"Чи позитивний результат з виїзду? Це дуже добре, але необхідно зробити висновок! Славія буде битися до кінця...

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Добре увійшли в гру, перші п'ятнадцять хвилин, я б сказав, йшли за планом. Але до середини першого тайму Динамо почало дозволяти Славії грати в їх футбол. Про це багато було сказано перед грою. Вербіч відверто відіграв свій не найкращий матч, хоча і забив потрібний гол.

У другому таймі на тлі втоми почалися проблеми в центральному трикутнику. Логічні заміни були проведені. Але кияни забули про підбори біля свого штрафного. За рахунку 0:1 почалась навала. Я добре знаю Славію... В цих моментах вони починають авантюру в своїх захисних порядках. Я сподівався, що Динамо цим скористаєтьс ... Але, на жаль, Славія змогла дотиснути.

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Чекає матч-відповідь у Києві... Славія на виїзді грає зовсім в іншому ключі. Замість Шкоди вийде Тецл і в парі з Сікорою будуватимуть швидкі атаки. Увага... Потрібно зробити висновки", – написав Заховайло у Facebook.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.