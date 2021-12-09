"Такие матчи, как в Лиге чемпионов, – это огромный опыт. Наш внутренний чемпионат очень отличается от поединков такого уровня. Нам, молодым игрокам, важно здесь набираться как можно больше опыта.

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Очень хорошо, что болельщики наконец-то вернулись на трибуны. Когда я начинал выступать в первой команде, то приходилось играть без зрителей, и это было тяжело психологически, ведь футболисты не привыкли к такому. Присутствие болельщиков – это очень важно и большой плюс.

Стоит ли Динамо провести какой-то обряд, чтобы снять катастрофический нефарт в еврокубковых матчах? Да нет, думаю, это просто стечение обстоятельств. Надеюсь, в будущем удача будет на нашей стороне.

Насчет того, что в ворота Динамо забил Яремчук – коренной динамовец, товарищ по сборной Украины... На поле друзей нет. Каждый футболист выходит на поле и пытается принести пользу своей команде и помочь партнерам. Мы пытались играть друг против друга в меру, в пределах правил, хотя лично я не делал никаких послаблений", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов Динамо уступило на выезде Бенфике 0:2 и заняло в своем квартете последнюю строчку, пролетев мимо еврокубковой весны.

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