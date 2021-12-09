"Такі матчі, як у Лізі чемпіонів, – це величезний досвід. Наш внутрішній чемпіонат дуже відрізняється від поєдинків такого рівня. Нам, молодим гравцям, важливо тут набиратися якомога більше досвіду.

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Дуже добре, що вболівальники нарешті повернулися на трибуни. Коли я починав виступати в першій команді, то доводилося грати без глядачів, і це було важко психологічно, адже футболісти не звикли до такого. Присутність уболівальників – це дуже важливо і великий плюс.

Чи варто Динамо провести якийсь обряд, аби зняти катастрофічний нефарт у єврокубкових матчах? Та ні, думаю, це просто збіг обставин. Сподіваюся, в майбутньому удача буде на нашому боці.

Щодо того, що у ворота Динамо забив Яремчук – корінний динамівець, товариш по збірній України... На полі друзів немає. Кожен футболіст виходить на поле та намагається принести користь своїй команді та допомогти своїм партнерам. Ми намагались грати один проти одного помірно, в межах правил, хоча особисто я не робив жодних послаблень", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо поступилось на виїзді Бенфіці 0:2 і посіло у своєму квартеті останню сходинку, пролетівши повз єврокубкову весну.

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