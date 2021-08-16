"Шахтер – грозный соперник. За последние 15 лет они 13 раз выходили в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне мы помним их матчи с Реалом, который они дважды обыграли. У них много талантливых бразильских игроков, новый тренер из Италии, за командой приятно смотреть. Я ожидаю, что игра будет отличаться от предыдущей.

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Они всегда стремятся атаковать, создавать голевые возможности, строить свою игру. Это лидеры, это понятно, но мы хотим использовать шансы. Мы хотим достичь своей цели, а цель эта очевидна: выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень много работали. Теперь это финал из двух матчей, мы хорошо подготовлены физически, морально и тактически", – цитирует Ковача официальный сайт монегасков.

К слову, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч состоится уже завтра, 17 августа, на территории княжества. Поединок в Харькове запланирован на 25 августа.

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