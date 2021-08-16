"Стандарты Монако – большая опасность. Мы изучили этот аспект игры соперника. Будем внимательно играть оба матча. Монако имеет прекрасный состав, но и мы тоже. Пройти квалификацию будет сложно, но мы знаем, что Шахтеру это под силу.

Монако – Шахтер: где смотреть матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Молодой состав Шахтера? Я не думаю, что есть молодые и старые футболисте. Есть сильные и несильные. Я выбираю в стартовый состав тех, кто сильный, кто готов играть и добиваться результата на самом высоком уровне.

Педриньо прилетел с нами на матч, значит он физически в порядке. Все чувствуют себя хорошо, все готовы. Завтра решу, кто выйдет в основе.

Я очень доволен Степаненко – как он адаптируется к требованиям, как тренируется. Он не играл против Генка, потому что мне нужны были футболисты с другими физическими характеристиками, как Майкон и Маркос Алонсо. Но для меня Степаненко – игрок стартового состава. Как и прекрасный Алан Патрик. Неважно, кто где выходит. В Лиге чемпионов или во внутреннем чемпионате. Для меня все футболисты важны (ответ на вопрос "Футбол 24 – прим.).

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Ковач назвал Шахтер фаворитом противостояния? Тренеры хитрят в таких ситуациях. Обычно все наоборот. Но завтра на поле увидим, прав ли Ковач. Я считаю, что фаворита нет. Мы отдадим все, чтобы попасть в группу ЛЧ.

Главный стресс и переживания – передать футболистам все необходимое для игры. Перед Лигой чемпионов нет дополнительных нервов. Каждый матч важен, что в чемпионате, что в Европе. Я волнуюсь только за то, чтобы как можно лучше передать игрокам план на матч. Я готовлюсь к Монако с большим энтузиазмом. Впрочем, как и к любому другому матчу", – сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, первая встреча Монако и Шахтера в рамках плей-офф Лиги чемпионов состоится 17 августа, начало в 22:00.

Шахтар – Генк: Де Дзербі не чарівник, але "гірники" зобов'язані проходити Монако – провал у плей-офф ЛЧ буде катастрофою