"Шахтар – грізний суперник. За останні 15 років вони 13 разів виходили в Лігу чемпіонів. У минулому сезоні ми пам'ятаємо їхні матчі з Реалом, який вони двічі обіграли. У них багато талановитих бразильських гравців, новий тренер з Італії, за командою приємно дивитися. Я очікую, що гра буде відрізнятися від попередньої.

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Вони завжди прагнуть атакувати, створювати гольові нагоди, будувати свою гру. Це лідери, це зрозуміло, але ми хочемо використати шанси. Ми хочемо досягти своєї мети, а мета ця очевидна: вийти в груповий етап Ліги чемпіонів. У минулому сезоні ми дуже багато працювали. Тепер це фінал із двох матчів, ми добре підготовлені фізично, морально і тактично", – цитує Ковача офіційний сайт монегасків.

До слова, Шахтар і Монако в очному двобої визначать володаря путівки у груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться вже завтра, 17 серпня, на території князівства. Поєдинок у Харкові запланований на 25 серпня.

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