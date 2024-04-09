"Я совсем не знаю Хави как тренера. Я очень хорошо знаю клуб и его игроков, но я не вижу, в чем преимущество. Чувствую себя готовым к такому типу матча и к чему угодно.

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Кто больше всего представляет футбольный дух Барсы я или Хави? Без сомнения это я. Посмотрите на статистику. Посмотрите с точки зрения владения мячом, с точки зрения титулов, с точки зрения трофеев. Без сомнения, я. Может, кто-то думает по другому", – высказался испанец на пресс-конференции.

Напомним, Луис Энрике тренировал Барселону с 2014 по 2017 год. С "кулес" специалист дважды завоевывал титул чемпиона Испании и выигрывал Лигу чемпионов. Хави выигрывал с "блаугранас" чемпионский титул в сезоне 2022/23.

Встреча между Барселоной и ПСЖ состоится 10 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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