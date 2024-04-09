"Слова Луїса Енріке про мене? Я читав. Що тут сказати? Це Луїс Енріке, ви його знаєте. У нас дуже хороші стосунки, між нами величезна взаємна повага. Він один із найкращих тренерів у світі, і в нього є команда, створена для перемоги в Лізі чемпіонів. Ми обидва прагнемо до одного й того ж. Луїс Енріке, Пеп, Артета і я – це ДНК Барселони. Чотири тренери з ДНК Барси у чвертьфіналі Ліги чемпіонів! Ми обидва шукаємо одне й те саме, цю ДНК Барси, яка ідентифікує нас і змушує нас пишатися.

Луїс Енріке принизив здобутки Хаві на чолі Барселони – тренер ПСЖ не бачить переваг у колишній команді

Чому я вважаю ПСЖ фаворитом пари? Я дійсно так думаю, це не надмірна повага. Вони відібрали у нас Дембеле, вони витратили більше, ніж ми. У них катарські власники, для яких виграш Ліги чемпіонів є метою. Ми ж перебуваємо в стадії будівництва. Я дійсно думаю що вони фаворити", – цитує Хаві Marca.

Матч ПСЖ – Барселона буде зіграно в середу, 10 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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