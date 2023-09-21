"Очень разочарован. Когда ты трижды забиваешь в Мюнхене, то должен взять хотя бы очко, а мы этого не сделали. И надо посмотреть в зеркало, потому что все пропущенные голы были простыми подарками.

Парад голов в видеообзоре матча Бавария – Манчестер Юнайтед – 4:3

В первые 25 минут мы играли лучше, чем Бавария, а потом пропустили. Гол был настолько прост. И дело не только в Онана. Сане очень легко вышел на позицию, чтобы нанести удар. Глядя на это, стоит поставить вопрос о самоотдаче, потому что нельзя так легко пропускать соперника к воротам.

В этом и суть – чтобы выигрывать матчи, мы должны выйти за пределы как индивидуально, так и с командной точки зрения, потому что с этого момента все и началось. Вот что я имею в виду. Нужно страдать, жертвовать собой, отдавать все. Только когда мы достигнем этого, мы сможем выигрывать.

Конечно, Онана знает, что должен был остановить мяч, но Сане очень легко прошёл защиту. И второй гол: почти то же самое, только на другом фланге. Игроки так легко заходят в нашу штрафную площадь, чтобы пробить. Это просто невозможно.

Мы должны сами создавать свой успех, и это связано с решительностью. Только так можно заслужить удачу, иначе вы ее не получите, потому что никто вам ничего не подарит в футболе", – сказал после матча Тен Хаг

Манчестер Юнайтед проиграл третий матч подряд во всех турнирах. Манкунианцы в своей группе Лиги чемпионов занимают последнее место.

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