"Дуже розчарований. Коли ти тричі забиваєш у Мюнхені, то маєш взяти бодай очко, а ми цього не зробили. І треба подивитися у дзеркало, бо всі пропущені голи були простими подарунками.

Парад голів у відеоогляді матчу Баварія – Манчестер Юнайтед – 4:3

В перші 25 хвилин ми грали краще, ніж Баварія, а потім пропустили. Гол був настільки простий. І справа не тільки в Онана. Сане дуже легко вийшов на позицію, щоб завдати удару. Дивлячись на це, варто поставити питання про самовіддачу, тому що не можна так легко пропускати суперника до воріт.

У цьому й суть – щоб вигравати матчі, ми маємо вийти за межі як індивідуально, так і з командної точки зору, тому що з цього моменту все й почалося. Ось що я маю на увазі. Потрібно страждати, жертвувати собою, віддавати все. Тільки коли ми досягнемо цього, ми зможемо вигравати.

Звичайно, Онана знає, що мав зупинити м'яч, але Сане дуже легко пройшов захист. І другий гол: майже те саме, тільки на іншому фланзі. Гравці так легко заходять до нашого штрафного майданчика, щоб пробити. Це просто неможливо.

Ми повинні самі створювати свій успіх, і це пов'язано з рішучістю. Тільки так можна заслужити удачу, інакше ви її не отримаєте, бо ніхто вам нічого не подарує у футболі", – сказав після матчу Тен Хаг

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед програв третій матч поспіль у всіх турнірах. Манкуніанці наразі в своїй групі Ліги чемпіонів посідають останнє місце.

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