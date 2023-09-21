Бавария и Манчестер Юнайтед устроили настоящую перестрелку в Мюнхене. Англичане не хотели сдаваться до самого конца, но атака так и не смогла замаскировать проблемы команды тен Хага в обороне. Пропустив четыре мяча от мюнхенского гранда, "Красные дьяволы" увеличили число пропущенных мячей с начала сезона 2023/24 до 14. Это – больше, чем любая другая команда АПЛ.

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Лерой Сане, Серж Гнабри и Матиас Тель забивали мячи на любой вкус, а Харри Кейн добавил гол с пенальти. Гости ответили точными ударами Расмуса Хёйлунда и Каземиро. Бразильский опорник сумел оформить дубль, забив первый мяч на 88-й минуте.

Это поражение стало для Юнайтед четвёртым в шести матчах сезона. Последний раз команда начинала новый сезон таким образом 1986-м году под руководством Рона Аткинсона, которого тогда же заменил Алекс Фергюсон. Такая себе перспектива для тен Хага.