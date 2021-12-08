"Мы расстроены, ведь выходили на поле, чтобы победить, и старались все для этого делать. К сожалению, в конце матча все пошло не так. Однако сейчас не время опускать голову – впереди очень важная игра чемпионата с Александрией. Что произошло после перерыва? К сожалению, не удалось реализовать многочисленные моменты, которые мы создавали. Это футбол, такое бывает. А Шериф в конце игры забил мяч и сравнял счет.

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Пропущенный гол на последних секундах? Это очень расстраивает. Очень досадно, ведь, считаю, мы достойно проявляли себя во время игры, и вот так пропустить в конце... Непросто, однако впереди важный поединок чемпионата, нужно собраться.

Ожидали ли большего от участия в Лиге чемпионов? Да, все мы ожидали большего. К сожалению, не удалось успешно провести матчи, заработать очки. Но мы работаем для этого. Важно поднять голову и дальше стараться становиться лучше, чтобы уже в следующем году провести достойную еврокампанию", – поделился Маркос Антонио в комментарии официальном сайте Шахтера.

Напомним, матчем против Шерифа завершился еврокубковый сезон для "горняков", где они не сумели одержать ни одной победы.

Шахтер на последних секундах упустил победу над Шерифом – "горняки" завершили выступления в ЛЧ, не выиграв ни разу