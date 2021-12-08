"Ми засмучені, адже виходили на поле, щоб перемогти, і намагалися все для цього робити. На жаль, наприкінці матчу все пішло не так. Однак зараз не час опускати голову – попереду дуже важлива гра чемпіонату з Олександрією. Що сталось після перерви? На жаль, не вдалося реалізувати численні моменти, що ми створювали. Це футбол, таке буває. А Шериф наприкінці гри забив м'яч і зрівняв рахунок.

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Пропущений гол на останніх секундах? Це дуже засмучує. Дуже прикро, адже, вважаю, ми гідно виявляли себе протягом гри, і ось так пропустити наприкінці... Непросто, однак попереду важливий поєдинок чемпіонату, треба зібратися.

Очікували більшого від участі у Лізі чемпіонів? Так, усі ми очікували більшого. На жаль, не вдалося успішно провести матчі, заробити очки. Але ми працюємо для цього. Важливо підняти голову й далі намагатися ставати краще, аби вже наступного року провести гідну єврокампанію", – поділився Маркос Антоніо у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, матчем проти Шерифа завершився єврокубковий сезон для "гірників", де вони не зуміли здобути жодної перемоги.

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