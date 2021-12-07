Поединок в Киеве между Шахтером и Шерифом уже не имел турнирного значения, ведь "горняки" не смогли бы подняться с четвертого места – подопечные Юрия Вернидуба опережали дончан на пять очков, закрепив за собой третье место в группе. Впрочем, встреча была важна в плане престижа, рейтингов и финансов (за победу УЕФА дает 2,8 млн. евро). Подопечные Роберто Де Дзерби в пяти предыдущих турах не выиграли ни разу, поэтому команде очень хотелось хлопнуть дверью.

Несмотря на это желание, тренерский штаб "оранжево-черных" отважился выставить экспериментальный состав. Место в основе получили Бондар, Корниенко, Бондаренко и Судаков, а вот Матвиенко неожиданно остался в запасе. В начале первого тайма Де Дзерби экспрессивно объяснял что-то Николаю, но тот, похоже, не слишком слушал тренера.

Шахтер доминировал в течение всего первого тайма, владея мячом в течение 72% игрового времени и ничего не позволяя Шерифу. Что самое главное, контроль за игрой сочетался с регулярным созданием моментов. Так, уже на 5-й минуте хозяева могли открыть счет в результате подачи с углового (Бондар замкнул, над перекладиной), на 7-й Соломон с края штрафной закрутил мяч над дальней девяткой, а на 15-й Соломон запустил Марлоса на свидание с голкипером – впрочем, Анатасиадиас успел сократить дистанцию. Вингер "горняков" вместо удара вынужден был отдать поперечный пас, выбитый защитниками.

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Лучшие моменты в этот период прошли именно при участии Соломона. На 18-й минуте он выкатил передачу на линию штрафной, а Бондаренко оттуда выстрелил мимо левой стойки. На 24-й Манор вошел на левый фланг штрафной, расшатал оппонента и закрутил сферу в правый верхний угол – крестовина спасла Шериф! Казалось, что Шахтер вот-вот дожмет тираспольцев.

Впрочем, доминирование горняков плавно превратилось в ватокат. Дончане раскатывали мяч на чужой половине поля, но позиционные атаки не получали логического завершения. Подопечные Юрия Вернидуба на фоне такого Шахтера начали действовать смелее, едва не открыв счёт на 32-й минуте в результате прорыва Бруну левым флангом и передачи на линию штрафной. Кристиано оттуда выстрелил в ближнюю девятку – над перекладиной! На 34-й гости провели ещё одну перспективную атаку. В ее финале с левого угла штрафной пробил Себастьян Тилль. Получилось слишком высоко.

Дончане ничем интересным не ответили. Ближе к завершению первого тайма показалось, что команды отправятся отдыхать без забитых голов, однако именно в этот момент Шахтер вышел вперёд! Гол организовал Кривцов, который на 42-й минуте прошёл вперед и исполнил шикарный "черпачок" в штрафную. Фернандо принял его и вторым касанием пробил в правый нижний угол – 1:0!

Ещё через три минуты Додо мог удвоить преимущество "горняков", получив похожее заброс от Судакова, но после его выстрела метров с 19-ти мяч угодил в перекладиной! В итоге, отдыхать футболисты отправились по шатком счёте в пользу подопечных Роберто Де Дзерби.

В раздевалке тренерский штаб Шахтера провёл перестановки, выпустив Мудрика и Тете вместо Судакова и Фернандо. В начале второго тайма замены могли принести результат: Тете уже на 48-й минуте эффектно крутил мяч со средней дистанции в дальний угол (голкипер поймал), на 62-й он же замкнул прострел Марлоса ударом с левого края штрафной (чуть неточно) , а на 64-й Мудрик ворвался в эту же зону на дриблинге, пробив под ближнюю штангу – Анатасиадиас парировал и его удар, и добивание Марлоса!

Впрочем, Шериф не отсиживался без дела. Уже на 52-й минуте тираспольцы имели возможность сравнять счёт в результате шикарного выстрела Бруну метров с 20-ти. Мяч пролетел в сантиметрах от правой девятки! На 58-й Тилль стрелял со средней дистанции, а сфера рикошетом от ноги Антонио чуть не залетела за воротник Пятову (однако Андрей всё контролировал). Ещё через три минуты ему дали пробить с правого края штрафной в дальний угол – Пятов поймал "круглого".

В середине второго тайма Шахтер снова начал сбавлять обороты. Роберто Де Дзерби попытался освежить игру, бросив в бой Майкона и Исмаили (Бондаренко и Корниенко ушли отдыхать), однако качество футбола дончан не улучшилось. Шериф держался на равных, а хозяева не создавали моментов. Ближе к эндшпилю матча тираспольцы даже начали поджимать "оранжево-чёрных".

Несмотря на шаткий счет, Роберто Де Дзерби отважился произвести замену голкипера на 86-й минуте. Пятова заменил Шевченко, который уже на 87-й поймал опасный удар Траоре с левого края штрафной в ближний угол. Также на 90-й минуте гости провели атаку с заблокированным выстрелом, после которого Шевченко едва не пустил мяч меж рук.

Шахтер огрызнулся на 90-й подачей с левого фланга на линию вратарской, после которой Тете пробил над переклпдиной. В компенсированное же время Мудрик вышел один на один, однако Анатасиадис спас Шериф. Наказание за расточительство прилетело мгновенно: на последних секундах Тилль вошел в штрафную, исполнил подачу на левый край, а Бруну оттуда головой сбросил мяч на Николова – его первый удар заблокировал Бондар, но выбить cферу Валерий не смог. Бобан сразу же расстрелял левый нижний угол метров с 11-ти. 1:1! Шахтер остается без побед в ЛЧ.