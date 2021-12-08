"В футбольном мире замена вратаря в конце встречи означает неуважение к сопернику? Вы видели матч сегодня? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы бы задали такой вопрос?

Шахтер – Шериф – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов даже 5 минут, потому что он настоящий профессионал всегда тренировался отлично. Поэтому я считаю, что это было верно и совсем не касается уважения к сопернику. Мы должны были победить сегодня 5:0, потому что у нас было столько шансов забить. Если вы думаете иначе, я уважаю ваше мнение.

В первом тайме Шериф ждал нас в обороне. У нас было немного возможностей найти свободные зоны, но мы доминировали в игре.

Во втором тайме Шериф играл на 20-30 метров вперед, и мы меньше доминировали, но мы могли больше играть в глубину. Мы создали много шансов забить в обоих таймах, но не забили. Я не помню ударов Шерифа, на последней секунде мы пропустили из-за ошибки.

Но проблема в том, что ты должен забивать, когда нужно закрыть матч. А если ты совершаешь такую ​​ошибку, матч остается открытым до конца.

Думаю, что-нибудь будем делать в январе с трансферами, но разница между прошлым и сегодняшним матчами Шерифа, что сегодня мы видели прогресс нескольких игроков, как Судаков и Бондаренко. Мы заменили Судакова, потому что получил травму. Бондарь в первом матче не играл, думаю, тогда у Кривцова тоже были проблемы.

Смотрите, я в Украине иностранец. Я уважаю всех, не смотрю на то, что игрок итальянец, бразилец или украинец, но я принимаю решения, потому что в Украине есть лимит на легионеров. Мы играли с 5 украинцами в Мадриде, я выбираю состав исключительно по сопернику и не смотрю, кто какой национальности", – цитирует Де Дзерби Tribuna со ссылкой на Youtube-канал Шахтера.

Напомним, этим матчем для "горняков" завершился еврокубковый сезон, где они не сумели одержать ни одной победы.

Шахтер на последних секундах упустил победу над Шерифом – "горняки" завершили выступления в ЛЧ, не выиграв ни разу