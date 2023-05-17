Интер достиг шестого финала Кубка чемпионов/Лиги чемпионов в клубной истории, вернувшись на эту стадию турнира впервые с сезона 2009/10. У Симоне Индзаги есть двойной повод для празднования – лишь второй раз в истории "нерадзурри" миланская команда вышла в финал главного европейского турнира под руководством итальянского специалиста. В 1972 году Интер достиг решающего матча под руководством Джованни Инверницци.

Интер повторно переиграл Милан и вышел в финал Лиги чемпионов – нервный старт, уверенные голкиперы и класс "нерадзурри"

Единственным голом в ответном полуфинале с Миланом отличился форвард Интера Лаутаро Мартинес. Его сильный удар в ближний угол "прошил" Майка Меньяна, который считается лучшим вратарём итальянского чемпионата. Благодаря этому Лаутаро стал третьим аргентинским игроком, который забил не менее 10 мячей в КЕЧ/ЛЧ за Интер после Хулио Круса (13 голов) и Эрнана Креспо (11).