Интер еще раз обыграл Милан (1:0) в полуфинале Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первый матч завершился уверенной победой Интера. "Нерадзурри" забили два быстрых гола, а Милан ничем не смог ответить. Сегодня в основу "россонери" вернулся лидер Рафаэл Леау, но вылетел травмированный Исмаэль Беннасер. Симоне Индзаги ожидаемо скопировал состав с первого поединка, ведь тогда все сложилось идеально. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, каким был ответный матч.

Голкиперы лишили нервный тайм голов

Со стартового свистка пошла резкая игра с нервами. Футболисты много фолили, спорили с арбитром, но и не забывали создавать моменты. Обе команды в дебюте встречи обостряли при любой возможности – Милан пытался вернуть интригу, а Интер хотел закрыть все вопросы.

"Черно-синие" атаковали больше, но завершали эпизоды не слишком качественными дальними ударами. Лучшие шансы испортили офсайды, но Меньян все равно не позволил загнать мяч в сетку, парировав удары Джеко и Бареллы. Эдин после стандарта бил уже из законного положения, однако голкипер снова показал чудеса реакции.

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Милан реже доходил до чужих ворот, но был ближе к голу. Главные события развернулись на левом фланге "россонери". Тонали смело прорвался по бровке и прострелил на 11-метровую отметку – слабый удар Диаса уверенно потянул Онана. А потом уже Леау обворовал Дармиана и вырвался на ворота, однако пробил мимо цели.

Интер легко закрыл матч и вышел в финал ЛЧ

Чем дальше – игра становилась все более пресной. Интер успокоил ситуацию и взял соперника под контроль. Милан же не мог ничего придумать (1 удар за весь второй тайм). Леау старался найти дырку в обороне соперника, но не имел пространства, чтобы показать свою скорость и дриблинг. "Нерадзурри" легко останавливали все атаки на подступах к владениям Онана.

У Симоне Индзаги гораздо качественнее скамейка запасных, чем у Стефано Пиоли. Индзаги выпустил Лукаку и Гозенса, которые выбегали в контратаки и держали оборону Милана в напряжении. И даже организовали гол – Лукаку сбросил под удар Мартинесу, а Лаутаро положил мяч точно в угол ворот.

Интер спокойно довел дело до повторной победы и вышел в финал Лиги чемпионов. "Нерадзурри" просто сильнее своих соседей. Лучше организация игры, шире состав, фантастическая форма (команда выиграла 8 последних матчей во всех турнирах с общим счетом 22:3). Финал состоится 10 июня в Стамбуле. Интер разыграет титул с победителем пары Манчестер Сити – Реал Мадрид.