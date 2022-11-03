"РБ Лейпциг играл на своих сильных сторонах, выжидал ошибки и вбегал в быстрые контратаки. У нас были проблемы в плане травмированных игроков – Швед выпал, Зубков выпал, у Конопли есть проблемы. Немного с этим тяжеловато было, но это опыт, надо двигаться дальше.

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Первый гол – они доминировали, потом мы стали смелее играть, начали прессинговать, было несколько полумоментов. Вышли на второй тайм, хотели нажать на них, но они забили второй, третий… Что ты уже поделаешь?

У них на кураже начало все выходить, стенки, когда выиграешь 3:0 – все выходит, психологически не сдерживаешь себя. После 3:0 игра уже закончилась. Те голы, которые они забили, нам показывали на теории, они после перехвата очень грамотно играют вперед, очень быстрые игроки.

Мы вышли в евровесну, конечно хотели зацепиться за Лигу чемпионов, но... Тренер поблагодарил за эту кампанию, сказал, что надо готовиться к очень важным матчам в чемпионате", – цитирует Степаненко Terrikon.

Напомним, в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов "горняки" не смогли навязать немцам свой сценарий (0:4) и продолжат евровесну в Лиге Европы.

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