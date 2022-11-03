"РБ Лейпциг грав на своїх сильних сторонах, вичікував помилки та вбігав у швидкі контратаки. У нас були проблеми в плані травмованих гравців – Швед випав, Зубков випав, у Коноплі є проблеми. Трохи з цим важкувато було, але це досвід, треба рухатися далі.

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Перший гол – вони домінували, потім ми почали сміливіше грати, почали пресингувати, було декілька напівмоментів. Вийшли на другий тайм, хотіли натиснути на них, але вони забили другий, третій.. Що ти вже поробиш?

У них на куражі почало все виходити, стінки, коли виграєш 3:0 – все виходить, психологічно не стримуєш себе. Після 3:0 гра вже закінчилася. Ті голи, що вони забили, нам показували на теорії, вони після перехоплення дуже грамотно грають вперед, швидкі дуже гравці.

Ми вийшли в євровесну, звісно хотіли зачепитися за Лігу чемпіонів, але... Тренер подякував за цю кампанію, сказав, що треба готуватися до дуже важливих матчів в чемпіонаті", – цитує Степаненка Terrikon.

Нагадаємо, у матчі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів "гірники" не змогли нав'язати німцям свій сценарій (0:4) і продовжать євровесну у Лізі Європи.

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