Впервые в истории Лиги чемпионов полуфиналы пройдут без команд из Испании, Англии и Италии

Впервые после реформации турнира (Кубок чемпионов превратился в Лигу в сезоне 1992/93) клубы из Англии, Испании и Италии не дошли до стадии 1/2 финала, информирует Gracenote Live.

Лига чемпионов 2019/20: определились пары полуфиналистов турнира

Последний раз такое случалось в сезоне 1990/91. Тогда квартет полуфиналистов сформировали сербская Црвена Звезда, немецкая Бавария, российский Спартак и французский Марсель. Победу в турнире одержала Црвена Звезда, которая одолела Марсель со счетом 1:0.

Также Лига чемпионов 2019/20 стала исторической для Франции – никогда прежде две команды (Лион и ПСЖ) из этой страны вместе не доходили до стадии полуфинала.

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