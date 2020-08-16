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ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІОН БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Вперше в історії Ліги чемпіонів півфінали відбудуться без команд з Іспанії, Англії та Італії

00:55 - Читать на русском
Вперше в історії Ліги чемпіонів півфінали відбудуться без команд з Іспанії, Англії та Італії
Ліон вибив Ман Сіті / Сайт УЄФА

Список півфіналістів Ліги чемпіонів 2019/20 матиме унікальний вигляд.

Вперше після реформації турніру (Кубок чемпіонів перетворився на Лігу в сезоні 1992/93) клуби з Англії, Іспанії та Італії не дійшли до стадії 1/2 фіналу, інформує Gracenote Live.

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Востаннє таке траплялося в сезоні 1990/91. Тоді квартет півфіналістів сформували сербська Црвена Звезда, німецька Баварія, російський Спартак і французький Марсель. Перемогу в турнірі здобула Црвена Звезда, яка здолала Марсель з рахунком 1:0.

Також Ліга чемпіонів 2019/20 стала історичною для Франції – ще ніколи дві команди (Ліон та ПСЖ) з цієї країни разом не доходили до стадії півфіналу.

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Теги
Ліга чемпіонів Франція Німеччина Англія Італія Іспанія
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