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Лига чемпионов 2019/20: определились пары полуфиналистов турнира

00:05 - Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: определились пары полуфиналистов турнира
Лига чемпионов 2019/20: определились пары полуфиналистов турнира

Победа Лиона над Манчестер Сити (3:1) окончательно сформировала четверку сильнейших команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Команда Руди Гарсии разобралась с "горожанами" и стала последним участником полуфинальной стадии.

Манчестер Сити – Лион – видео голов

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов:

РБ Лейпциг – ПСЖ – 18 августа

Лион – Бавария – 19 августа

Добавим, что из всех участников полуфинала только Бавария имеет опыт победы в турнире. Мюнхенцы поднимали "ушастого" целых пять раз.

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