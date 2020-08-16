Лига чемпионов 2019/20: определились пары полуфиналистов турнира

Бельгия — 15 авг 2327
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4 игрока сборной Украины в бельгийской битве: ошибка и гол Пластуна, "сухой" Яремчук, неожиданная победа Макаренко
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Динамо разбомбило Полесье в третьем матче Луческу – Супряга организовал 3 гола, шедевр ШапаренкоУкраина — 15 авг 36312
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Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон в Лиге чемпионов может привести к уходу легендЛига чемпионов — 15 авг 4215
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Швед официально продолжит карьеру в Мехелене – Селтик отпустил украинцаБельгия — 15 авг 8721
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Динамо подписало второго новичка при ЛуческуУкраина — 15 авг 30832