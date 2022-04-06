Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и полузащитник Кевин де Брюйне не без нотки иронии прокомментировали победу над Атлетико в первом матче четвертьфинала ЛЧ.

"Очень ровный матч и очень сложный. Атлетико – мастера защищаться всей командой, это непросто. Мы не давали им бежать в атаки и были терпеливы.

Победный гол Де Брюйне в видеообзоре матча Манчестер Сити – Атлетико

Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом Атлетико адаптировался и начал играть 5-5-0. И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет.

Они сильные, мы маленькие и легкие. Это вопрос терпения. Чувствую, что ответный матч будет похож на то, как команды играли после забитого гола. Это был очень ровный матч. Мы сделаем выводы из сегодняшней игры, постараемся стать немного лучше", – цитирует Гвардиолу Marca .

Кевин де Брюйне в эфире TNT Sports тоже заметил нетрадиционную "схему" мадридцев: "Команда играли против нас не раз в защитной манере, но я впервые за все время увидел команду, играющую по схеме 5-5-0. Без форвардов. Очень сложно найти пространство".

Пользователи соцсетей тоже не смогли пройти в стороне слишком оборонительной игры Атлетико, поэтому появилось немало шуток. Вот несколько из них:

Atletico Madrid defending against Man City pic.twitter.com/oaeTienGXv — Troll Football (@TrollFootball) April 5, 2022

Manchester City's penalty box during the match against Atletico Madrid pic.twitter.com/4kA13n1L5S — Footy Humour (@FootyHumour) April 6, 2022

Atletico against City pic.twitter.com/5vxJpr42vK — Troll Football (@TrollFootball) April 5, 2022

Заметим, ответный матч за выход в полуфинал между английской и испанской командами состоится ровно через неделю, 13 апреля.