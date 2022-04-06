Пеп Гвардиола перед четвертьфинальным матчем против Атлетико шутил, что снова перемудрит с тактикой и выставит в старт 12 футболистов. К счастью для фанатов "горожан", в основу попали только 11 игроков, однако среди них не нашлось места Зинченко – его позицию на левом фланге обороны занял Аке (Канселу же заменил Уокера справа). Тактику же каталонский коуч не стал упрощать.

Британцы работали в схеме 4-3-3 без мяча и часто перестраивались в 2-3-5 / 3-4-1-2 при начале билд-апа. Гюндонан перегружал зону на левом фланге, Бернарду Силву исполнял "фальшивую девятку", а Канселу заходил в зону правого полуфланга для взаимодействия с Де Брюйне – идея заключалась в давлении на Кондогбию и Мандаву. Если бы Фелиш не отходил назад, хозяева могли бы разыгрывать численное большинство. Стерлинг и Марез, в свою очередь, давали ширину.

В теории стартовый план Гвардиолы выглядел очень интересно, однако на практике все начало разбиваться о компактный блок Атлетико в схеме 5-3-2 / 5-4-1. Мадридцы дисциплинированно работали позади (даже Фелиш), не подпуская Манчестер Сити на ударные позиции – как следствие, доминирование "горожан" в работе с мячом в первом тайме оказалось стерильным. Показательной оказалась игра Канселу – Жоау шикарно открывался и протягивал мяч на последнюю треть, но в заключительной фазе просто не было вариантов для продвижения. Португальцу приходилось сбиваться либо на банальный навес, либо простреливать в никуда, либо отдавать обратно/поперёк.

В итоге Манчестер Сити до перерыва не провел ни одного момента. Более того – при шести ударах три были заблокированы, ещё один прошёл после навеса с углового (Ляпорт замкнул максимально неточно), а другие два выстрела нанесли с дальней дистанции (по воробьям). В штрафной хозяева провели всего 7 касаний. Впрочем, за качественную работу в обороне Атлетико расплатился отсутствием остроты впереди – у мадридцев было несколько контрвыпадов, но до логического завершения их не довели.

В первом тайме Манчестер Сити не хватало диагоналей с фланга на фланг и индивидуальных продвижений из центра в штрафную. Подопечные Гвардиолы выглядели слишком статично, однако Атлетико рисковал со своим крайне компактным блоком. Кроме того, глубокие позиции нападающих "матрацников" приводили к тому, что им приходилось преодолевать лишние 15-20 метров при контрвыпадах – эта проблема стала очевидной в начале второго тайма, когда Гризманн и Льоренте получили шанс выйти один на один. Они давали мощный рывок на полполя, но в последней трети защитники Сити перерезали им путь.

"Горожане" же в раздевалке явно сделали выводы. Стерлинг стал активнее смещаться с фланга в центр, обыгрываясь с Гюндоганом в районе линии штрафной, да и Де Брюйне стал действовать вертикальнее. Такой футбол вылился в несколько неприятных для Атлетико эпизодов, но до 60-х минут у Манчестер Сити был только один голевой момент – это Де Брюйне со стандарта пробил в правый нижний угол. Облак парировал.

Хозяева явно преломляли ход встречи, так что Диего Симеоне прибёг к заменам. На 60-й минуте вместо Коке, Льоренте и Гризманна он выпустил Де Пауля, Кунью и Корреа. "Эль Чоло" попытался придать своей команде динамики, но поймать Манчестер Сити на контратаке не удавалось – а на 63-й минуте гости едва не пропустили вследствие подачи с углового, которую ударом головой метров с шести замкнул Ляпорт. Мяч пролетел над перекладиной!

Тем не менее, Пеп тоже был недоволен игрой. На 68-й минуте он провёл свою тройную замену, бросив в бой Фодена, Грилиша и Жезуса вместо Мареза, Гюндогана и Стерлинга. Этот ход принёс "горожанам" успех уже на 70-й: Фоден открылся между линиями под пас Родри и разрезал оборону передачей на правый край штрафной, куда ворвался Де Брюйне – Кевин завершил эпизод мощным ударом в дальний угол. 1:0!

К сожалению для болельщиков, гол бельгийца никак не изменил ход встречи. Атлетико никак не удавалось выйти в нормальный контрвыпад, а о позиционном наступлении нельзя было и мечтать. Манчестер Сити, в свою очередь, заплетал кружева перед штрафной и провел несколько хороших атак с врыванием внутрь – впрочем, все удары были накрыты. Напряжение чувствовалось, но оно не конвертировалось в моменты. Появление Лемара и Жезуса на 80-х минутах эту проблему не решали.

Именно в таком ключе поединок и подошёл к концу. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Манчестер Сити. Теперь всё решится в Мадриде – ответный матч проведут 13-го апреля на "Ванда Метрополитано".