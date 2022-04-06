Манчестер Сити минимально обыграл Атлетико (1:0) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Хосепа Гвардиолы превосходили мадридцев за остротой, что конвертировалось в гол во втором тайме. Фоден разрезным пасом нашел Де Брюйне, и бельгиец прошил Облака.

Манчестер Сити минимально победил Атлетико в первом четвертьфинале ЛЧ – Зинченко остался в запасе