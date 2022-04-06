Победный гол Де Брюйне в видеообзоре матча Манчестер Сити – Атлетико
06:00 - Читати українською
Манчестер Сити минимально обыграл Атлетико (1:0) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Подопечные Хосепа Гвардиолы превосходили мадридцев за остротой, что конвертировалось в гол во втором тайме. Фоден разрезным пасом нашел Де Брюйне, и бельгиец прошил Облака.
Манчестер Сити минимально победил Атлетико в первом четвертьфинале ЛЧ – Зинченко остался в запасе
Финальный свисток главного арбитра встречи констатировал победу Манчестер Сити. Ответный матч между испанской и английской командами состоится в среду, 13 апреля.
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