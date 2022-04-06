Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола і півзахисник Кевін де Брюйне не без нотки іронії прокоментували звитягу над Атлетіко у першому матчі чвертьфіналу ЛЧ.

"Дуже рівний матч і дуже складний. Атлетіко – майстри захищатися всією командою, це непросто. Ми не давали їм тікати в атаки й були терплячі.

Переможний гол Де Брюйне у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Атлетіко

Ми очікували, що вони гратимуть за схемою 5-3-2, але потім Атлетіко адаптувався та почав грати 5-5-0. І сьогодні, і в доісторичні часи, і через сто тисяч років буде дуже складно атакувати проти команди, яка грає у 5-5-0, бо вільного простору немає.

Вони сильні, ми маленькі та легкі. Це питання терпіння. Відчуваю, що матч-відповідь буде схожий на те, як команди грали після забитого гола. То був дуже рівний матч. Ми зробимо висновки з сьогоднішньої гри, постараємося стати трохи кращими", – цитує Гвардіолу Marca.

Кевін де Брюйне в етері TNT Sports теж зауважив нетрадиційну "схему" мадридців: "Команди грали проти нас не раз у захисній манері, але я вперше за весь час побачив команду, що грає за схемою 5-5-0. Без форвардів. Дуже складно знайти простір".

Зауважимо, матч-відповідь за вихід у півфінал між англійською та іспанською командами відбудеться рівно за тиждень, 13 квітня.

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