"Каждый раз все одинаково. Весь мировой футбол просит улучшить качество, а футбольный мир хочет количество. Мы не отвечаем за это.

Лапорта ненароком начал процесс развала Суперлиги

Мы должны попросить УЕФА и ФИФА продолжить год. Возможно, мы можем найти 400 дней в году", – цитирует Гвардиолу твиттер-аккаунт City Xtra.

Напомним, через два дня после объявления о создании скандального турнира Суперлигу приостановили из-за массового выхода ее участников.

Учредителями Европейской Суперлиги стали 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа