"Возможно, мы можем найти 400 дней в году": Гвардиола изящно упрекнул УЕФА из-за изменения формата Лиги чемпионов
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола остался недоволен новым форматом Лиги чемпионов.
"Каждый раз все одинаково. Весь мировой футбол просит улучшить качество, а футбольный мир хочет количество. Мы не отвечаем за это.
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Мы должны попросить УЕФА и ФИФА продолжить год. Возможно, мы можем найти 400 дней в году", – цитирует Гвардиолу твиттер-аккаунт City Xtra.
Напомним, через два дня после объявления о создании скандального турнира Суперлигу приостановили из-за массового выхода ее участников.
Учредителями Европейской Суперлиги стали 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).
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