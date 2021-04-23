"Кожного разу все однаково. Весь світовий футбол просить покращити якість, а футбольний світ хоче кількість. Ми не відповідаємо за це.

Лапорта ненароком розпочав процес розвалу Суперліги

Ми повинні попросити УЄФА та ФІФА продовжити рік. Можливо, ми можемо знайти 400 днів на рік", – цитує Гвардіолу твіттер-акаунт City Xtra.

Нагадаємо, через два дні після оголошення про створення скандального турніру Суперлігу призупинили через масовий вихід її учасників.

До засновників Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу