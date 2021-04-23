Развал Европейской Суперлиги начался со встречи президента Барселоны Жоана Лапорты и президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Функционеры встретились на праздничном ужине по поводу назначения Лапорты на пост президента Барселоны 15 апреля – за 3 дня до объявления Европейской Суперлиги.

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на New York Times, Лапорта сообщил Тебасу об организации нового турнира и намерение 6 клубов принять участие в соревнованиях. После встречи президент Ла Лиги связался с представителями национальных футбольных федераций, руководителями некоторых европейских топ-клубов и президентом УЕФА Александером Чеферином, запустив процесс противодействия Европейской Суперлиге.

Напомним, через два дня после объявления о создании скандального турнира Суперлигу приостановили из-за массового выход ее участников.

Учредителями Европейской Суперлиги стали 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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