Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Реалом в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой встрече в Мадриде между командами была зафиксирована ничья 3:3.

"Мы должны быть готовы к матчу. Мы не можем знать, кто и как сыграет, пока не начнётся игра. Мы должны сыграть лучше, чем в первом матче – соперник сыграл хорошо и нам придётся вносить коррективы в свою игру. Реал хорошо нас изучил, и нам следует быть очень внимательными, чтобы преподнести ему какой-нибудь сюрприз. Возможно, Анчелотти также преподнесёт нам сюрприз. Реал определённо изменит свой подход.

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Мы уважаем Реал, но не боимся его. Иногда нам приходится терпеть, потому что невозможно доминировать на протяжении 90 минут.

Требл? Об этом рано говорить, нам ещё предстоит сыграть несколько матчей в Кубке Англии, чемпионат ещё далек от своего завершения. Мы думаем только о каждой следующей игре. В прошлом году я начал думать о требле после победы в финале Кубка Англии. Сложный календарь? Я к этому привык. Лучше присутствовать здесь, на этой стадии, чем отсутствовать", – цитирует Гвардиолу Marca.

Матч Манчестер Сити – Реал состоится в среду, 17 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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