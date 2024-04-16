Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У першій зустрічі в Мадриді між командами було зафіксовано нічию 3:3.

"Ми повинні бути готові до матчу. Ми не можемо знати, хто і як зіграє, поки не почнеться гра. Ми повинні зіграти краще, ніж у першому матчі – суперник зіграв добре і нам доведеться вносити корективи у свою гру. Реал добре нас вивчив, і нам слід бути дуже уважними, щоб піднести йому який-небудь сюрприз. Можливо, Анчелотті також піднесе нам сюрприз. Реал безумовно змінить свій підхід.

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Ми поважаємо Реал, але не боїмося його. Іноді нам доводиться терпіти, тому що неможливо домінувати протягом 90 хвилин.

Требл? Про це рано говорити, нам ще належить зіграти кілька матчів у Кубку Англії, чемпіонат ще далекий від свого завершення. Ми думаємо тільки про кожну наступну гру. Минулого року я почав думати про требл після перемоги у фіналі Кубка Англії. Складний календар? Я до цього звик. Краще бути присутнім тут, на цій стадії, ніж бути відсутнім", – цитує Гвардіолу Marca.

Матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться в середу, 17 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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