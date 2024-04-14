"Я нисколько не удивлен, Я знаю их. Три парня, которые играли в Мадриде, были великолепны. Для меня большая честь после стольких лет занимать эту позицию и бороться за трофеи.

Фантастические голы Ковачича и Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – Лутон – 5:1

Мы упустили много моментов. Было непросто, но в таких матчах надо заранее снимать все вопросы. Бывает, что у тебя все больше и больше моментов, но ты не побеждаешь. Однако мы были терпеливы и мало что позволяли сопернику.

Мы там, на вершине таблицы, на несколько часов. Завтра сыграют конкуренты, все, что мы можем, – это выигрывать свои матчи. Если не получится обогнать соперников – поздравим их. Мы постараемся выигрывать матч за матчем", – рассказал Гвардиола в интервью BBC.

Манчестер Сити благодаря победе над Лутоном 5:1 поднялся на первую строчку с 73 баллами. Ливерпуль и Арсенал, которые имеют по 71 очку, свои матчи сыграют в воскресенье.

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