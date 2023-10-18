Женская Лига чемпионов. Финал первого раунда квалификации

Ворскла – Рома – 1:6 (первый матч – 0:3)

Голы: Козлова, 50 – Винс, 35, Латорре, 56, Ди Гульельмо, 58, 68, Котик, 83 (авт), 88 (авт)

Ворскли очень не повезло еще на стадии жеребьевки. Рома является действующим чемпионом Италии среди женщин и лидером Серии А в текущем сезоне, поэтому украинская команда не была фаворитом противостояния. Первый матч подтвердил грустные прогнозы – поражение 0:3. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как полтавская Ворскла пыталась дать бой Роме в ответном матче.

Как и первая игра, ответный матч состоялся в столице Италии. Наталья Зинченко по сравнению с предыдущим матчем сделала только одну замену в составе, а вот у Ромы ротация была куда более серьезной – больше половины новых футболисток. Несмотря на это, с первых секунд "волчицы" организовали шквал атак на ворота Ворсклы.

Уже на третьей минуте Екатерина Самсон, которая неоднократно спасала Ворсклу в первом матче, вступила в игру, отразив удар с нескольких метров. В следующей атаке уже Корсун в последний момент выбила мяч. Украинки сумели немного отвести игру от своих ворот, но в атаке не получалось ничего – футболистки Ромы очень грамотно накрывали уже на чужой половине.

На 23-й минуте Самсон снова спасла украинскую команду – на этот раз после выхода один на один. Но до перерыва Ворскла все же пропустила. Эвелин Винс удачно сыграла на опережение и открыла счет. Именно она открыла счет и в первом матче, забив быстрый мяч.

Ворскла в одной из немногих атак ответила ударом Яны Калининой, который не составил больших проблем для голкиперки Ромы. Первый тайм завершился минимальной победой номинальных гостей.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR. Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір. HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

А вот вторую половину украинки начали куда смелее. На старте второго тайма Ворскла сравняла счет! Роксолана Кравчук отдала на Николь Козлову, которая идеальным ударом в касание поразила угол ворот Ромы.

Казалось, Ворскла попытается переломить ход поединка, но "волчицы" быстро оправились от пропущенного мяча. Сначала Латорре ударом с лета вывела Рому вперед, а буквально тут же Ди Гульельмо результативно завершила розыгрыш углового. Затем она оформила дубль мощным ударом в ближний угол. Екатерина Самсон была бессильна.

А на "десерт" Яна Котик записала в свой пассив сразу два автогола. 1:6 – снова разгромное поражение, но на этот раз хотя бы с забитым голом.

Ворскла прощается с женской Лигой чемпионов. Украинская команда, которая, за исключением дуэли с итальянками, не проигрывает целый год, пыталась дать бой именитому сопернику, но Рома в двух матчах была гораздо сильнее и заслуженно вышла в групповой турнир. Итальянки в прошлом сезоне дошли до четвертьфинала женской ЛЧ, где уступили Барселоне. Сейчас планы "джалоросси" не менее амбициозны.

Криворожский Кривбасс вылетел еще раньше, поэтому украинских команд в женской Лиге чемпионов больше не осталось.

Сенсация с Барселоной, пощечина от Динамо и провальная квалификация: какими были походы Ньюкасла в Лиге чемпионов