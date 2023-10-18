Ворскла вылетела из женской Лиги чемпионов – второе разгромное поражение от Ромы, "дубль" из автоголов
Ворскла и Рома сыграли ответный матч квалификации женской Лиги чемпионов 2023/24. Отчет о поединке 18 октября читайте на "Футбол 24".
Женская Лига чемпионов. Финал первого раунда квалификации
Ворскла – Рома – 1:6 (первый матч – 0:3)
Голы: Козлова, 50 – Винс, 35, Латорре, 56, Ди Гульельмо, 58, 68, Котик, 83 (авт), 88 (авт)
Ворскли очень не повезло еще на стадии жеребьевки. Рома является действующим чемпионом Италии среди женщин и лидером Серии А в текущем сезоне, поэтому украинская команда не была фаворитом противостояния. Первый матч подтвердил грустные прогнозы – поражение 0:3. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как полтавская Ворскла пыталась дать бой Роме в ответном матче.
Как и первая игра, ответный матч состоялся в столице Италии. Наталья Зинченко по сравнению с предыдущим матчем сделала только одну замену в составе, а вот у Ромы ротация была куда более серьезной – больше половины новых футболисток. Несмотря на это, с первых секунд "волчицы" организовали шквал атак на ворота Ворсклы.
Уже на третьей минуте Екатерина Самсон, которая неоднократно спасала Ворсклу в первом матче, вступила в игру, отразив удар с нескольких метров. В следующей атаке уже Корсун в последний момент выбила мяч. Украинки сумели немного отвести игру от своих ворот, но в атаке не получалось ничего – футболистки Ромы очень грамотно накрывали уже на чужой половине.
На 23-й минуте Самсон снова спасла украинскую команду – на этот раз после выхода один на один. Но до перерыва Ворскла все же пропустила. Эвелин Винс удачно сыграла на опережение и открыла счет. Именно она открыла счет и в первом матче, забив быстрый мяч.
Ворскла в одной из немногих атак ответила ударом Яны Калининой, который не составил больших проблем для голкиперки Ромы. Первый тайм завершился минимальной победой номинальных гостей.
А вот вторую половину украинки начали куда смелее. На старте второго тайма Ворскла сравняла счет! Роксолана Кравчук отдала на Николь Козлову, которая идеальным ударом в касание поразила угол ворот Ромы.
Казалось, Ворскла попытается переломить ход поединка, но "волчицы" быстро оправились от пропущенного мяча. Сначала Латорре ударом с лета вывела Рому вперед, а буквально тут же Ди Гульельмо результативно завершила розыгрыш углового. Затем она оформила дубль мощным ударом в ближний угол. Екатерина Самсон была бессильна.
А на "десерт" Яна Котик записала в свой пассив сразу два автогола. 1:6 – снова разгромное поражение, но на этот раз хотя бы с забитым голом.
Ворскла прощается с женской Лигой чемпионов. Украинская команда, которая, за исключением дуэли с итальянками, не проигрывает целый год, пыталась дать бой именитому сопернику, но Рома в двух матчах была гораздо сильнее и заслуженно вышла в групповой турнир. Итальянки в прошлом сезоне дошли до четвертьфинала женской ЛЧ, где уступили Барселоне. Сейчас планы "джалоросси" не менее амбициозны.
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