Ничья с Миланом и разгром ПСЖ – хороший старт в ЛЧ для амбициозного Ньюкасла. Ранее этот клуб уже выступал в групповом этапе турнира, однако успешного продолжения истории не было.

За проектом развития Ньюкасла после прихода новых денежных владельцев наблюдает весь футбольный мир. Команда без громких приобретений смогла вырасти до уровня топов и пробиться в Лигу чемпионов. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR – о предыдущих походах "сорок" в турнире сильнейших команд Европы.

"Некоторые люди называют это идеальным хет-триком": как скромный нападающий Блэкберна оставил след в истории

1997/98

Команда Кенни Далглиша стартовала в турнире со 2-го отборочного раунда против загребского Динамо. Дома "сороки" были сильнее и победили со счетом 2:1, а вот в Загребе все пошло немного не по плану.

В конце первого тайма Асприлья реализовал пенальти, и английские болельщики выдохнули. Впрочем, вскоре им пришлось тянуться за валидолом – сначала Шимич восстановил паритет, а на последней минуте основного времени Цвитанович перевел игру в овертаймы. Интрига держалась до последних секунд, пока Кецбая точным ударом не подарил своей команде путевку в групповой этап.

В групповом этапе Ньюкаслу пришлось бороться за место в плей-офф с киевским Динамо, Барселоной и ПСВ. Уже в 1 туре произошла сенсация – Асприлья хет-триком нокаутировал каталонцев. Голов Луиса Энрике и Фигу было недостаточно, чтобы спасти ситуацию.

Следующим был выезд в Киев. Ребров и Шевченко быстро вывели Динамо вперед, но после перерыва ребята Далглиша показали знаменитый характер и ответили дублем Берсфорда. Шансы на выход из группы были, однако омрачились после выездного поражения ПСВ 0:1.

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Впрочем, дальше Ньюкаслу не хватило класса и мастерства. Пока Динамо уничтожало Барсу, "сороки" снова проиграли ПСВ (0:2). Выезд к каталонцам тоже удачным не был – минимальное поражение 0:1. В трех матчах подряд Ньюкасл не смог забить даже на один гол.

Закрывал групповой этап матч против Динамо, гарантировавшего себе первое место в группе. Барнс и Пирс еще в первом тайме решили судьбу матча. Ньюкасл громко хлопнул дверью и ждал своего следующего шанса.

2002/03

Тот же сезон, в котором Андрей Шевченко нанес решающий удар в ворота Буффона. В квалификации Ньюкасл не оставил шансов Железничару – 5:0 по итогам двух матчей и проходу в первый групповой этап. Снова Динамо из Киева, Ювентус и Фейеноорд.

Сначала дела ушли плохо: 0:2 на "Олимпийском", 0:1 против Фейеноорда дома и выездное поражение Ювентуса, где все решил дубль магического Дель Пьеро. Три поражения без забитого гола – ну какой проход в следующий групповой этап?

Но тот Ньюкасл умел творить чудеса. Сначала минимальная победа над Ювентусом – героем матча стал Энди Гриффин. Дальше было хорошо знакомое Динамо: гол Шацких, камбэк во втором тайме и пенальти в исполнении Ширера. Фейеноорд стал испытанием характера – 2:2 до последней минуты и спасательный гол Беллами на 90+1. Ньюкасл берет 9 очков в 3 матчах и идет дальше!

В группе А судьба свела с Барселоной, Интером и Байером. Вновь неудачный старт – 1:4 от миланцев и 1:3 от каталонцев. В третьем туре Ньюкасл проснулся и уничтожил Байер 3:1, а в четвертом повторил тот же результат дома. Шанс на путевку в плей-офф могла дать победа над Интером, но дубля Ширера было мало – 2:2. Теоретически шансы еще были, однако Байер не являлся тем, кто может стать на пути Интера. Миланцы завоевали свои 3 очка, а "сороки" в родных стенах не устояли перед Барселоной. Иногда самого лишь характера мало...

2003/04

Третий отборочный раунд, в соперниках – сербский Партизан. Английские СМИ уже думали, кто будет соперником Ньюкасла в группе, но прогнозы оказались преждевременными.

Уже в первом матче на выезде "сороки" испытали много проблем и победили "со скрипом" благодаря голу Солано. Впрочем, паники никто не делал – на "Сент-Джеймс Парк" сербы должны были упасть только от давления фанатов.

Но не так случилось, как думалось. Гол Илиева на старте второго тайма спутал "сорокам" все карты. Матч дотянулся до серии пенальти, и даже игроки Ньюкасла почувствовали, что судьба не на их стороне. Ширер, Дайер, Вудгейт – три первых удара нереализованы. Игроки Партизана тоже были не слишком точны, поэтому интрига немного потянулась. Амеоби, ЛуаЛуа и Дженас подарили фанатам "сорок" надежду, но промах Аарона Хьюза и точный удар Чирковича ее убили. Перед носом Ньюкасла хлопнула дверь, которую ему пришлось открывать более 20 лет.