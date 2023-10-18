Ворскла вилетіла з жіночої Ліги чемпіонів – друга розгромна поразка від Роми, "дубль" з автоголів
Ворскла і Рома зіграли матч-відповідь кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів 2023/24. Звіт про поєдинок 18 жовтня читайте на "Футбол 24".
Жіноча Ліга чемпіонів. Фінал першого раунду кваліфікації
Ворскла – Рома – 1:6 (перший матч – 0:3)
Голи: Козлова, 50 – Вінс, 35, Латорре, 56, Ді Гульєльмо, 58, 68, Котик, 83 (авт), 88 (авт)
Ворсклі дуже не пощастило ще на стадії жеребкування. Рома є чинним чемпіоном Італії серед жінок і лідером Серії А поточного сезону, тому українська команда не була фаворитом протистояння. Перший матч підтвердив невтішні прогнози – поразка 0:3. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, як полтавська Ворскла намагалася дати бій Ромі в матчі-відповіді.
Як і перша гра, матч-відповідь відбувся у столиці Італії. Наталія Зінченко порівняно з попереднім матчем зробила тільки одну зміну в складі, а от у Роми ротація була куди серйознішою – більше половини нових футболісток. Попри це, з перших секунд "вовчиці" організували шквал атак на ворота Ворскли.
Вже на третій хвилині Катерина Самсон яка неодноразово рятувала Ворсклу в першому матчі, вступила у гру, відбивши удар з кількох метрів. У наступній атаці вже Корсун в останню мить вибила м'яч. Українки зуміли трохи відвести гру від своїх воріт, але в атаці не виходило нічого – футболістки Роми дуже грамотно накривали вже на чужій половині.
На 23-й хвилині Самсон знову врятувала українську команду – цього разу після виходу віч-на-віч. Але до перерви Ворскла таки пропустила. Евелін Вінс вдало зіграла на випередження і відкрила рахунок. Саме вона відкрила рахунок і в першому матчі, забивши швидкий м'яч.
Ворскла в одній із небагатьох атак відповіла ударом Яни Калініної, який не склав великих проблем для голкіперки Роми. Перший тайм завершився мінімальною перемогою номінальних гостей.
А от другу половину українки розпочали куди сміливіше. На старті другого тайму Ворскла зрівняла рахунок! Роксолана Кравчук віддала на Ніколь Козлову, яка ідеальним ударом у дотик вразила кут воріт Роми.
Здавалося, Ворскла спробує переламати хід поєдинку, але "вовчиці" швидко оговталися від пропущеного м'яча. Спершу Латорре ударом з льоту вивела Рому вперед, а буквально тут же Ді Гульєльмо результативно завершила розіграш кутового. Згодом вона оформила дубль потужним ударом у ближній кут. Катерина Самсон була безсилою.
А на "десерт" Яна Котик записала до свого пасиву одразу два автоголи. 1:6 – знову розгромна поразка, але цього разу хоча б із забитим голом.
Ворскла прощається з жіночою Лігою чемпіонів. Українська команда, яка, за винятком дуелі з італійками, не програє цілий рік, намагалася дати бій іменитому супернику, але Рома у двох матчах була значно сильнішою і заслужено вийшла в груповий турнір. Італійки у минулому сезоні дійшли до чвертьфіналу жіночої ЛЧ, де поступилися Барселоні. Зараз плани "джалороссі" не менш амбітні.
Криворізький Кривбас вилетів ще раніше, тому українських команд у жіночій Лізі чемпіонів більше не залишилося.
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