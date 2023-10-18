Жіноча Ліга чемпіонів. Фінал першого раунду кваліфікації

Ворскла – Рома – 1:6 (перший матч – 0:3)

Голи: Козлова, 50 – Вінс, 35, Латорре, 56, Ді Гульєльмо, 58, 68, Котик, 83 (авт), 88 (авт)

Ворсклі дуже не пощастило ще на стадії жеребкування. Рома є чинним чемпіоном Італії серед жінок і лідером Серії А поточного сезону, тому українська команда не була фаворитом протистояння. Перший матч підтвердив невтішні прогнози – поразка 0:3. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, як полтавська Ворскла намагалася дати бій Ромі в матчі-відповіді.

Як і перша гра, матч-відповідь відбувся у столиці Італії. Наталія Зінченко порівняно з попереднім матчем зробила тільки одну зміну в складі, а от у Роми ротація була куди серйознішою – більше половини нових футболісток. Попри це, з перших секунд "вовчиці" організували шквал атак на ворота Ворскли.

Вже на третій хвилині Катерина Самсон яка неодноразово рятувала Ворсклу в першому матчі, вступила у гру, відбивши удар з кількох метрів. У наступній атаці вже Корсун в останню мить вибила м'яч. Українки зуміли трохи відвести гру від своїх воріт, але в атаці не виходило нічого – футболістки Роми дуже грамотно накривали вже на чужій половині.

На 23-й хвилині Самсон знову врятувала українську команду – цього разу після виходу віч-на-віч. Але до перерви Ворскла таки пропустила. Евелін Вінс вдало зіграла на випередження і відкрила рахунок. Саме вона відкрила рахунок і в першому матчі, забивши швидкий м'яч.

Ворскла в одній із небагатьох атак відповіла ударом Яни Калініної, який не склав великих проблем для голкіперки Роми. Перший тайм завершився мінімальною перемогою номінальних гостей.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR. Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір. HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

А от другу половину українки розпочали куди сміливіше. На старті другого тайму Ворскла зрівняла рахунок! Роксолана Кравчук віддала на Ніколь Козлову, яка ідеальним ударом у дотик вразила кут воріт Роми.

Здавалося, Ворскла спробує переламати хід поєдинку, але "вовчиці" швидко оговталися від пропущеного м'яча. Спершу Латорре ударом з льоту вивела Рому вперед, а буквально тут же Ді Гульєльмо результативно завершила розіграш кутового. Згодом вона оформила дубль потужним ударом у ближній кут. Катерина Самсон була безсилою.

А на "десерт" Яна Котик записала до свого пасиву одразу два автоголи. 1:6 – знову розгромна поразка, але цього разу хоча б із забитим голом.

Ворскла прощається з жіночою Лігою чемпіонів. Українська команда, яка, за винятком дуелі з італійками, не програє цілий рік, намагалася дати бій іменитому супернику, але Рома у двох матчах була значно сильнішою і заслужено вийшла в груповий турнір. Італійки у минулому сезоні дійшли до чвертьфіналу жіночої ЛЧ, де поступилися Барселоні. Зараз плани "джалороссі" не менш амбітні.

Криворізький Кривбас вилетів ще раніше, тому українських команд у жіночій Лізі чемпіонів більше не залишилося.

Сенсація з Барселоною, ляпас від Динамо та провальна кваліфікація: якими були походи Ньюкасла у Лізі чемпіонів