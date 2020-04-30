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Витсель уговаривает звездного партнера по сборной Бельгии спасти местный гранд, – СМИ

06:00 18 Читати українською
Витсель уговаривает звездного партнера по сборной Бельгии спасти местный гранд, – СМИ
Витсель и Феллаини / Witters

Звезды сборной Бельгии могут спасти льежский Стандард от банкротства и потери профессионального статуса.

Президент "красных" Бруно Венанци надеется вместе с хавбеком дортмундской Боруссии Акселем Витселем уговорить экс-полузащитника Манчестер Юнайтед Маруана Феллайни инвестировать средства в льежский клуб. О сенсационном план сообщает Nieuws Blad.

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Оба игрока сборной Бельгии являются воспитанниками Стандарда. В частности, Феллаини провел 2 года в академии клуба и два сезона в первой команде. Венанци должен убедить суд, что сможет собрать 12 млн евро до 30 июня. Это увеличит шансы "красных" на получение лицензии на новый сезон.

В начале апреля Стандард не сумел пройти процедуру лицензирования на сезон 2020/21 из-за сомнения в платежеспособности льежцев.

К слову, бельгийский гранд основан в 1898 году. В клубном музее "красных" 10 чемпионских титулов, 8 Кубков Бельгии и 4 Суперкубка королевства.

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