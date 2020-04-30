toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Бельгія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Вітсель вмовляє зіркового партнера по збірній Бельгії врятувати місцевий гранд, – ЗМІ

30 квітня 06:00 821 Читать на русском
Вітсель вмовляє зіркового партнера по збірній Бельгії врятувати місцевий гранд, – ЗМІ
Вітсель і Феллаїні / Witters

Зірки збірної Бельгії можуть врятувати льєжський Стандард від банкрутства та втрати професіонального статусу.

Президент "червоних" Бруно Венанці сподівається разом із хавбеком дортмундської Борусії Аксель Вітселем умовити екс-півзахисника Манчестер Юнайтед Маруана Феллаїні інвестувати кошти в льєжський клуб. Про сенсаційний план повідомляє Nieuws Blad.

Бельгійський гранд може втратити професіональний статус – він бився з Барселоною за Кубок кубків і перемагав Ворсклу

Обидва гравці збірної Бельгії є вихованцями Стандарда. Зокрема, Феллаїні провів 2 роки в академії клубу та два сезони в першій команді. Венанці повинен переконати суд, що зможе зібрати 12 млн євро до 30 червня. Це збільшить шанси "червоних" на отримання ліцензії на новий сезон.

На початку квітня Стандард не зумів пройти процедуру ліцензування на сезон 2020/21 через сумніви щодо платоспроможності льєжців.

До слова, бельгійський гранд заснований у 1898 році. У клубному музеї "червоних" 10 чемпіонських титулів, 8 Кубків Бельгії та 4 Суперкубки королівства.

Фінал без... арбітра: як війни, революції і заколоти призводили до колапсу європейських чемпіонатів

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
9 травня
13009
Теги
Аксель Вітсель Аксель Вітсель Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд футбольні фінанси Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Стандард Стандард Бельгія Шаньдун Лунен Шаньдун Лунен
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
51
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук