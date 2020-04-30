Вітсель вмовляє зіркового партнера по збірній Бельгії врятувати місцевий гранд, – ЗМІ

Зірки збірної Бельгії можуть врятувати льєжський Стандард від банкрутства та втрати професіонального статусу.

Президент "червоних" Бруно Венанці сподівається разом із хавбеком дортмундської Борусії Аксель Вітселем умовити екс-півзахисника Манчестер Юнайтед Маруана Феллаїні інвестувати кошти в льєжський клуб. Про сенсаційний план повідомляє Nieuws Blad.

Бельгійський гранд може втратити професіональний статус – він бився з Барселоною за Кубок кубків і перемагав Ворсклу

Обидва гравці збірної Бельгії є вихованцями Стандарда. Зокрема, Феллаїні провів 2 роки в академії клубу та два сезони в першій команді. Венанці повинен переконати суд, що зможе зібрати 12 млн євро до 30 червня. Це збільшить шанси "червоних" на отримання ліцензії на новий сезон.

На початку квітня Стандард не зумів пройти процедуру ліцензування на сезон 2020/21 через сумніви щодо платоспроможності льєжців.

До слова, бельгійський гранд заснований у 1898 році. У клубному музеї "червоних" 10 чемпіонських титулів, 8 Кубків Бельгії та 4 Суперкубки королівства.

Фінал без... арбітра: як війни, революції і заколоти призводили до колапсу європейських чемпіонатів