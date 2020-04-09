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Бельгийский гранд может потерять профессиональный статус – он бился с Барселоной за Кубок кубков и побеждал Ворсклу

13:02 68 Читати українською
Бельгийский гранд может потерять профессиональный статус – он бился с Барселоной за Кубок кубков и побеждал Ворсклу
Игроки Стандарда / Teller Report

Льежский Стандард рискует оказаться среди любительских коллективов из-за ощутимых финансовых проблем.

"Красные" не сумели пройти процедуру лицензирования на сезон 2020/21. Об этом сообщает L'Echo.

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация сомневается в платежеспособности Стандарда. Комиссия по лицензированию провела аудит льежцев и не верит в финансовую стабильность клуба. Руководство Стандарда не смогло подтвердить выплаты бонусов за февраль на 1 млн евро игрокам первой команды.

Теперь Стандард рискует потерять профессиональный статус. Льежский клуб основан в 1898 году. В клубном музее "красных" 10 чемпионских титулов, 8 Кубков Бельгии и 4 Суперкубка королевства. В сезоне 1981/82 Стандард проиграл финал Кубка кубков Барселоне, а 9 лет назад играл в группе Лиги Европы против Ворсклы.

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Теги
футбольные финансы Стандард Стандард Бельгия
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