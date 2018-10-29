"Не просто победили, а уничтожили", или Кто лучший у украинцев: английские СМИ о матче Шахтер – Манчестер Сити

"Футбол 24" представляет обзор английских СМИ о матче 3-го тура Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер крупно проиграл Манчестер Сити.

После первого круга команда Фонсеки делит 3-4 места с Хоффенхаймом. Шахтер уступил Манчестер Сити в родных стенах фактически без шансов на успех. Это первое разгромное поражение дома при португальском наставнике. Что о нем написали в Англии, читайте дальше.

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Это было всеобъемлющее выступление Сити, ведь они легко преодолели сопротивление Шахтера. Самое удивительное в этом матче было то, что они забили лишь 3 гола, хотя могли атаковать, когда хотели и как угодно. Агуэро и Сане смогли отдохнуть перед важнейшим матчем против Тоттенхэма. Ротация является ключом для Манчестер Сити, чтобы претендовать на титулы в каждом турнире этого сезона.

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Наставник Паулу Фонсека, несомненно, будет разочарован этой игрой. Только в первые 10 минут Шахтер находился в безопасности, а затем Манчестер Сити вынес его с поля, поэтому не заслужил на другой результат. Мораес сделал все, что мог, но редко получал помощь и часто выглядел одинокой фигурой.

Несмотря на то, что главная заслуга в результате принадлежит атаке Сити, оборона Шахтера не принесла никакой пользы и, конечно, будет главным виновником, если команда не может преодолеть групповой этап. Манчестерцы нанесли 24 удара по воротам украинцев, из которых 17 из штрафной площади! Лучший шанс хозяев пришел на последних секундах, когда игра уже была сделана.

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Семь лет назад человек, которого фанаты Сити называют Мерлином, махнул своей волшебной левой ногой, чтобы довершить унижение Манчестер Юнайтед. Хотя этот гол Силвы не будут так же часто вспоминать, как то участие в 6:1, его техника была столь же колдовской. Безумный удар в дальний угол, которому не помешал блок защитника в воздухе.

Ни одна команда АПЛ не выигрывала на поле гордого украинского коллектива. Арсенал (дважды), Челси, Тоттенхэм и Сити проигрывали здесь, МЮ и Фулхэм играли вничью. На самом деле ни одна английская команда даже не забивала больше одного гола в гостях у чемпионов Украины. Манчестер Сити отличился 3 раза.

Только трое (Эдерсон, Фернандиньо и Жезус) играли в прошлогоднем проигранном матче, и это была совсем другая команда. Сити наказали Шахтер за торопливые передачи и дорогостоящие ошибки, хотя и сами отличились расточительством - Марез упустил две возможности, Жезус сделал то же самое. Несмотря на это ни в одно мгновение не возникало ощущения, что результат может быть иным. Сити полностью контролировал игру, пока Шахтер не стал сопротивляться во втором тайме. Тогда Гвардиола выпустил Бернарду Силву, которому доверяет миссию закрывать подобные матчи. И он это сделал.

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Сити провел, возможно, лучшую игру в сезоне, когда Де Брюйне впервые за 2 месяца вышел в старте. И это не кажется случайностью. Манчестерцы выиграли матч в старой манере, пробивая по воротам каждые 3 минуты до перерыва, быстро и безжалостно оформив победные очки. Выход Де Брюйне создал эту ауру, в которой другие полузащитники стали еще сильнее. "Это было невероятно. Лучший первый тайм за эти 3 сезона", - так Гвардиола прокомментировал победу, пожаловавшись только на реализацию и много упущенных моментов.

Представьте себе, что произошло бы, если бы они были более убийственными в штрафной соперника? Только каркас ворот потревожили трижды. Сити доминировали настолько, что не было никакой необходимости в выходе Компани, Агуэро и Сане. Болельщикам Шахтера - в 300 километрах от родного Донецка - оставалось только пожимать плечами и смеяться. Больше нечего сделать, когда ты встречаешься против Сити, который пребывает в таком настроении.

Игроки Шахтера создали несколько приличных возможностей, но Эдерсон только иногда вступал в игру. Команда Фонсеки атаковала всем сердцем, но все могло стать еще хуже, если бы гости были более изощренными перед чужими воротами. Лучшую оценку у "горняков" получил бразильский вингер Фернандо (7), который заменил Тайсона. Большинство других игроков, как и тренер Фонсека и испанский судья матча, оценены в 6 баллов. Только Отаменди у Манчестер Сити получил менее 7 баллов.



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Хотя гораздо более тяжелые испытания впереди, эта игра стала впечатляющей ответом Гвардиоле на его предматчевую ремарку, что Сити не готов выиграть Лигу чемпионов, потому что ему все еще не хватает чего-то особенного. Гости доминировали до перерыва и должны были забивать раньше, чем на 30-й. Во втором тайме манчестерцы успокоились, но возможности и в дальнейшем создавали.



Шахтеру только раз за последние 18 матчей в Лиге чемпионов удалось не пропустить. За этот промежуток дончане потерпели уже 10 поражений, а выиграли 6 раз. Sky безжалостен в оценках - все игроки украинской команды получили по 5 баллов. Игроком матча признан надежный и эффективный капитан Давид Силва, хотя отметили хорошую игру Стоунза на не самой привычной позиции правого защитника и Ляпорта в центре.

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Возможно, кто-то должен сказать Пепу, что он не знает, о чем говорит, когда рассказывает о неготовности Манчестер Сити выиграть Лигу чемпионов. Хотя после такого даже он оказался на грани на того, чтоб поменять свое мнение. Независимо от того, что говорит Гвардиола, насколько жестко пытается убедить нас и погасить ожидания, его команда является силой, которую невозможно остановить, когда она играет вот так. Они выглядят способными творить европейскую историю.

Им просто не нужны такие односторонние матчи, как этот в Лиге чемпионов. Это не должно так происходить. Сити не просто победили, они уничтожили Шахтер. Это было заявление о намерениях. Не только своим соперникам, но и, возможно, собственном тренеру. Гвардиола никогда не высказывал подобных сомнений в себе, что делает его заявление еще удивительнее. Что его игроки чувствуют, когда слышат слова наставника о том, что действующие чемпионы Англии не способны покорить Европу?

Это было разрушительным. Игроки Манчестер Сити разрезали Шахтер кубиками, били до того момента, когда они уже не поднимали головы. Гости могли забить 5 голов еще до перерыва. В нынешней форме команда Гвардиолы одна из лучших, если не лучшая, команд Европы. Конечно, нужно немного фарта в заключительных стадиях ЛЧ, но они выглядят готовыми. Впереди более сложные вызовы - против более сильных команд, которые наказывают за ошибки и задают более тяжелые вопросы обороне.

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Однако это было настолько блестяще и безжалостно, что невозможно не быть пораженным. Ман Сити положил конец безвыигрышной серии английских клубов на поле чемпионов Украины, как садовник раздавливает улитку. Это было быстро, беспощадно и превратило соперника на кисель. Мы видели это множество раз, но Шахтер не знал, как справиться с таким Сити.

Когда соперник настолько быстро покрывает пространство и перемещает мяч между линиями и флангами, вам кажется, будто вы играете против 15 оппонентов, а не 11. Это случалось не с одной командой АПЛ, но Шахтер, который бил Сити в прошлом году, когда те уже выиграли группу, выглядел шокированным, хотя его фаны заводили на трибунах мексиканские волны. Каждая европейская команда заметила, насколько легкой они сделали это, казалось, непростую поездку в Украину.

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