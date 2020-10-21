"Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом.

Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать.", – приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что голов Модрича и Винисиуса "сливочным" не хватило даже для ничьей с Шахтером. За "горняков" забили Тете и Соломон, а еще один мяч в свои ворота оформил мадридец Варан.

Шахтер сенсационно обыграл Реал в Мадриде – Зидана уничтожили за 12 минут