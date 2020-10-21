Винисиус признал закономерность поражения Реала
23:17 - Читати українською
Нападающий мадридского Реала Жуниор Винисиус сделал краткое резюме поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (2:3).
завершено
54’ Лука Модрич
59’ Жуниор Винисиус
Тете 29’
Рафаэль Варан 33’
Манор Соломон 41’
29’ Тете
33’ Рафаэль Варан
41’ Манор Соломон
54’ Лука Модрич
59’ Жуниор Винисиус
"Мы плохо сегодня сыграли. Мы все в этом виноваты, но сейчас тяжело говорить об этом.
Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча
Мы не выполнили установку тренера на игру. Никто не справился с задачей. Нужно продолжать усердно работать.", – приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА.
Напомним, что голов Модрича и Винисиуса "сливочным" не хватило даже для ничьей с Шахтером. За "горняков" забили Тете и Соломон, а еще один мяч в свои ворота оформил мадридец Варан.
Шахтер сенсационно обыграл Реал в Мадриде – Зидана уничтожили за 12 минут
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter