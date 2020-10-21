"Ми погано сьогодні зіграли. Ми всі в цьому винні, але зараз важко говорити про це.

Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Ми не виконали установку тренера на гру. Ніхто не впорався із завданням. Потрібно продовжувати старанно працювати", – наводить слова бразильця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що голів Модріча та Вінісіуса "вершковим" забракло навіть для нічиєї із Шахтарем. За "гірників" забили Тете й Соломон, а ще один м'яч у власні ворота оформив мадридець Варан.

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