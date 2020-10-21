Вінісіус визнав закономірність поразки Реала
23:17 - Читать на русском
Нападник мадридського Реала Жуніор Вінісіус зробив коротке резюме поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (2:3).
завершено
54’ Лука Модріч
59’ Жуніор Вінісіус
Тете 29’
Рафаель Варан 33’
Манор Соломон 41’
29’ Тете
33’ Рафаель Варан
41’ Манор Соломон
54’ Лука Модріч
59’ Жуніор Вінісіус
"Ми погано сьогодні зіграли. Ми всі в цьому винні, але зараз важко говорити про це.
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Ми не виконали установку тренера на гру. Ніхто не впорався із завданням. Потрібно продовжувати старанно працювати", – наводить слова бразильця офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що голів Модріча та Вінісіуса "вершковим" забракло навіть для нічиєї із Шахтарем. За "гірників" забили Тете й Соломон, а ще один м'яч у власні ворота оформив мадридець Варан.
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