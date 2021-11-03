УЕФА не удивил выбором MVP поединка Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом.

Форвард Реала Карим Бензема отметился дублем в ворота Шахтера (2:1) и принес победу "сливочным" в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Именно 33-летний француз получил статус лучшего игрока матча и награду от УЕФА. Также Кариму удалось забить 1000 мяч в истории "сливочных" в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов.

Реал возглавляет группу D с 9 очками. У Шахтера один зачетный балл – последнее место.

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