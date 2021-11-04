Шахтер во второй раз подряд уступил Реалу в Лиге чемпионов 2021/22. Реакция известных экспертов – в традиционной подборке "Футбол 24".

"У Лобановського такі ніколи б не грали": Де Дзербі хвалять за перший гол України в Лізі чемпіонів

Если вспоминать встречу этих команд две недели назад на НСК Олимпийский, прогресс Шахтера очевиден. От безапелляционных 0:5 до досадного поражения с минимальным отставанием в счете. Да, Реал явно не играл на своем максимальном уровне, но и "горняки" приложили немало усилий, чтобы усложнить жизнь хозяевам поля. Роберто Де Дзерби перед матчем снова назвал Карло Анчелотти образцом для подражания. После встречи уже наставник мадридцев признал, что Шахтеру удалось заставить его команду играть не в свой футбол.

Реал Мадрид – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Главной неожиданностью стало появление Михаила Мудрика в стартовом составе. 20-летний украинец хоть немного, но сумел пристыдить скептиков. На фоне Реала он совсем не сник. Да, есть еще над чем работать, но это уже гораздо ближе к тем авансам, которые Мудрику постоянно выдают. Именно это одна из главных тем для размышлений наших экспертов.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко отмечает прогресс Шахтера как команды и Роберто Де Дзерби как тренера. К Михаилу Мудрику есть вопросы...

А вот обозреватель Tribuna Александр Сажко склонен больше хвалить Мудрика и видит простор для прогресса "горняков".

Эксперт Alex Gramm в своих соцсетях оперативно анализировал ключевые моменты поединка на Сантьяго Бернабеу.

Наш скаут в Италии Алекс Великих склонен искать позитив в очередном поражении Шахтера на евроарене.

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Комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко также решил писать о хорошем, хотя и отмечает – пока это только аванс Шахтеру и персонально Михаилу Мудрику.

Комментатор Кирилл Круторогов констатирует плачевное положение двух украинских команд в своих группах Лиги чемпионов.

Вывод эксперта ТК Футбол Евгения Кузьменко относительно первого пропущенного гола категоричен – во всем виноват исключительно Марлон.

Журналистка и телеведущая Александра Лобода, как и мы все, дождалась первого гола украинских команд в группе нынешней Лиги чемпионов.

Автор Meta ratings Игорь Яслик также обратил внимание на эпический подтекст этого события, взяв за основу своего поста строки из песни культовой рок-группы.

Конечно, не обошлось без очередного шедевра Брутального футбола.

Реал – Шахтер: 3 человека обыгрывают не худшую команду и отдаляют ЛЧ – украинцы с овациями Мадрида, казус Де Дзерби