Бавария в слоумо на фоне Вильярреала

Бавария в этом сезоне регулярно проваливает матчи. В Бундеслиге этого недостаточно, чтобы отдать титул, а вот в Лиге чемпионов, где каждая игра имеет решающее значение, с такой нестабильностью сложно рассчитывать на финал. Частично проблемы можно списать на травмы. Однако ситуация с кадрами налаживается: Дэвис наконец-то преодолел последствия коронавируса, Горецка залечил свою болячку.

Леон остался в запасе, а Альфонсо впервые с декабря вышел в старте. Эти решения Юлиана Нагельсмана повлияли на картину матча. Дэвису заметно не хватало игрового тонуса, а Вильярреал давил на его фланг (45% атак в первом тайме) благодаря Ло Чельсо. Аргентинец в отличной форме. Именно его пас стал решающим, когда Вильяреал открыл счет – Парехо рикошетом от Данжума переправил мяч в сетку.

Один из главных виновников пропущенного гола – Мусиала, не доигравший с Ло Чельсо. К Джамалу немало вопросов (скорее, к тренерам). Он не сумел связать оборону с атакой, потому Бавария выглядела разорванной. Он не успевал перекрывать центр поля, потому Бавария пропускала острые атаки. Очень много неточных передач у мюнхенцев, очень много несогласованности в действиях.

У Баварии медленно ходил мяч. Пока кто-то из гостей только готовил пас – кто-то из хозяев уже выдвигался на перехват. Вильярреал сохранял очень хорошую динамику и идеальную компактность. Унаи Эмери прессингом направил атаки Баварии на фланги, а там усиленно отрабатывали Ло Чельсо и Коклен, не позволяя создать ситуации 2 в 1 против своих защитников.

Мюнхен должен радоваться, что избежал разгрома

Бавария ничего не могла создать в первом тайме. 1 удар из пределов штрафной за 45 минут. Левандовски оторван от команды, дальние передачи Киммиха – почти все в молоко, куча безадресных подач на 11-метровую отметку. После перерыва мюнхенцы заиграли резче, но чем больше они рисковали, тем больше шансов на контратаках получали соперники.

Вильярреал забил второй гол, но его отменили из-за офсайда. Коклен, исполняя подачу, магически забросил мяч в дальний угол, однако перед тем оказался на несколько сантиметров ближе к воротам, чем защитники Мюнхена. Морено не встретил сопротивления и подготовил удар издалека – мяч прилетел в штангу. Нойер вышел не подстраховку и грубо ошибся, а Жерар со своей половины не попал в пустые ворота.

Neuer gosta de uma emoção né… pic.twitter.com/kfkbhLHZwL — Bayern Galaxy (@BayernGaIaxy) April 6, 2022

Прекрасным на скорости был Данжума. Арно создал еще один момент для Морено – удар заблокирован. В следующей атаке уже сам нидерландец запорол перспективный шанс, затянув с ударом. А спустя еще несколько минут Данжума не дотянулся до навеса Эступиньяна перед пустым углом ворот. Ло Чельсо подготовил супершанс для Педрасы – мяч срезался.

Бавария начала заходить в чужую штрафную, но без реальных моментов. Какая польза с тех 16 ударов во втором тайме, если 8 были заблокированы, а ни один из них не потянул даже на 0,1xG? Мюллер не откликнулся на прострел Гнабри, попытки Дэвиса и Комана заблокировали, Левандовски и Сане не переиграли голкипера. Бавария могла спастись в компенсированное время, но судья не поставил пенальти за то, что Торрес локтем разбил голову Горецки.

Все решится через неделю в ответном матче в Мюнхене.