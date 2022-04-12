Бавария принимает Вильярреал в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Бавария – Вильярреал стартовал в 22:00 по Киеву. Неделю назад испанская команда одолела подопечных Нагельсманна (1:0), при этом мюнхенцы должны были быть счастливы, что пропустили только один гол. Сегодня немецкому гранду нужно побеждать с разницей в один мяч, чтобы перевести противостояние в экстра-тайм. Победа в два и более гола выведет в полуфинал Баварию, а вот команде Унаи Эмери достаточно не проиграть.

Бавария – Вильярреал: анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов

Если для Вильярреала это лишь третий четвертьфинал в истории, то Бавария играет на этой стадии ЛЧ уже в двадцатый раз. Именно мюнхенцев считают фаворитом на проход в следующую стадию, несмотря на поражение в первом матче. В полуфинале победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в дуэли Ливерпуль – Бенфика (первый матч – 3:1).

Прямая трансляция игры – на MEGOGO. За основными событиями поединка на Альянц Арене можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Бавария: Нойєр – Павар, Упамекано, Эрнандес – Киммих, Горецка – Коман, Мюллер, Мусиала, Сане – Левандовски.

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Коклен, Капу, Парехо – Ло Чельсо, Данджума, Жерар Морено.

Here are the 1️⃣1️⃣ players who will try and make history!



This is the Villarreal starting XI to face a giant of European football, @FCBayernEN. #UCL pic.twitter.com/BlAprmPZ0X — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) April 12, 2022

Бавария неожиданно уступила Вильярреалу – Мюнхен в слоумо, "поплыл" даже Нойер, немцы должны радоваться, что не разгром