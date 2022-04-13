Игроки "желтой субмарины" не сдерживали эмоций от выхода в полуфинал Лиги чемпионов по результату противостояния с Баварией.

В раздевалке Вильярреала состоялся настоящий карнавал по случаю сенсационного выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Бавария неожиданно вылетела из Лиги чемпионов: видео голов и обзор матча против Вильярреала

Основная часть игроков прыгала вокруг стола в центре комнаты, на котором плясал Этьен Капу. Не обошлось и без своеобразного диджея, который задавал ритм. Следует выделить Джованни Ло Чельсо, умудрившегося залезть на шкафчик, где и праздновал победу.

Напомним, Вильярреал удержал ничью в матче с Баварией (1:1), Чуквуэзе забил спасательный гол на 88-й минуте и подарил главную сенсацию Лиги чемпионов.

Вильярреал сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов – Бавария вылетела, пропустив роковой гол на последних минутах