"В футболе можно всегда проиграть. Шахтер не обязан обыгрывать Шериф на выезде. Нам тотально не везло, а сопернику тотально везло. Но мы все равно виноваты.

Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

В Шахтере много сильных футболистов, но мы до сих пор не стали сильной командой. Не говорите так. Можем достичь этого в будущем. Сильная команда понимает, как проводить неудачные матчи, как не пропускать такие голы, как мы. У меня в распоряжении много талантливых молодых футболистов, которые могут сформировать хорошую команду через прогресс и тяжелую работу. Команда понимает мои требования. Не все идеально, но в начале сезона такая ситуация нормальная.

Замена Тете на Марлоса? Тете плохо выглядел сегодня, мне не нравилась его игра. Замена Фернандо на Мудрика? Эта замена была запланирована еще до начала матча, ведь я знал, что Фернандо не выдержит 90 минут", – заявил Де Дзерби на пресс-конференции.

Шериф уверенно разбил Шахтер в матче 1 тура ЛЧ – громкая пощечина от Вернидуба, у которого нашелся свой Кристиано​​​​​​​​​​​​​​