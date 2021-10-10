"Что, если бы позвала Барселона? Я в это не верю, честно. Пока у меня контракт здесь до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом. Во-первых, с моей стороны это будет непорядочно – за спиной президента о чем-то говорить. Я не скрываю – звонков много, но пока разговоров никаких быть не может. Есть контракт, который я должен выполнять, а когда подойдет дело ближе, тогда буду думать.

"Нам просто сорвало голову": Вернидуб – об эмоциях от победы над Реалом

Из каких стран звонят? Из России точно нет, я же сказал, что там работать не буду. У меня есть свои принципы. Меня отец бы не понял никогда. В свое время было очень много звонков. Из Краснодара было приглашение, уже когда вот это вот. Но я отказался. И другие клубы – в Динамо московское мог пойти.

Киевское Динамо или Шахтер? Звонков не было. Мечта всегда есть, но звонков не было. О какой из этих команд больше мечтаю? С детства болел за Динамо. Я сам из Житомира, а оттуда до Киева 130 километров. Когда был маленьким, мы с моим отцом, который тоже любил футбол, ехали аж в Киев смотреть игры. Он, возможно, мне и привил эту любовь к футболу", – резюмировал Вернидуб в интервью Первый Приднестровский.

"Гениальный мужик": украинское чудо в ЛЧ отдаляет евровесну Шахтера, или Кто мог бы заменить Петракова