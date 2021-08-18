Скандальный эпизод случился во время последней тренировки команды Томаса Тухеля, на которую можно было попасть фанатам.

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Между болельщиками проводился интерактив, людям на трибунах предоставляли микрофон, чтобы сказать несколько слов. Один из посетителей на весь стадион сказал "Get Werner out of the club" (Вернер, убирайся из клуба). Такая реплика сразу спровоцировала гул на Стэмфорд Бридж, а у хейтера Тимо отобрали микрофон.

Напомним, прошлым летом Челси приобрел Вернера за около 50 млн. В течение сезона Тимо стал объектом для насмешек из-за проблем с реализацией голевых моментов.

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